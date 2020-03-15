Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere dayağına uçması sonucu, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
15.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:38
AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere dayağına uçması sonucu, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Efeler'e bağlı Kuyulu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aslan (40) idaresindeki 09 LE 344 plakalı otomobil, Kardeşköy – Kuyulu yolunda seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobil, ters dönerek dere yatağına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine servis edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaza, saat 02.00 sıralarında Efeler'e bağlı Kuyulu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aslan (40) idaresindeki 09 LE 344 plakalı otomobil, Kardeşköy – Kuyulu yolunda seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobil, ters dönerek dere yatağına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine servis edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Aslan, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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