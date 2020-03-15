Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere dayağına uçması sonucu, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

15.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:38
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü
AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere dayağına uçması sonucu, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Efeler'e bağlı Kuyulu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aslan (40) idaresindeki 09 LE 344 plakalı otomobil, Kardeşköy – Kuyulu yolunda seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobil, ters dönerek dere yatağına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine servis edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Aslan, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Haberler
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu