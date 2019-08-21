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Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi.

21.08.2019 11:47
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, markette maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk'e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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