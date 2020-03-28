Kontrolden çıkan otomobil menfeze devrildi
İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak menfeze devrildi.
28.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:58
İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak menfeze devrildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Arfalı Mahallesi yönünde seyir halindeki Hamza Gürbüz (49) yönetimindeki 33 AFK 03 plakalı otomobil, yoğun yağışın olduğu bölgede taşan Arfalı Deresi menfezinde devrildi.
Kazada sürücü Gürbüz yara almadan kurtuldu.
Olay yerinde çağrılan İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı menfezden çıkardı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Arfalı Mahallesi yönünde seyir halindeki Hamza Gürbüz (49) yönetimindeki 33 AFK 03 plakalı otomobil, yoğun yağışın olduğu bölgede taşan Arfalı Deresi menfezinde devrildi.
Kazada sürücü Gürbüz yara almadan kurtuldu.
Olay yerinde çağrılan İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı menfezden çıkardı.
Kaynak: AA
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