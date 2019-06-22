22.06.2019 17:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı

Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden firar ettiDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden firar etti
DENİZLİ - Denizli 'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu öne sürülen kaza sonrası olay yerinden firar eden 27 AAV 68 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki 15 DM 464 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası ise alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ise incelemelerde bulundu.
Yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin bir anda park halindeki midibüse çarptı ve yan dönerek durması yer alıyor. görgü tanıklarının iddiasına göre ise araçtan inen sürücü yol kenarında bir süre oturduktan sonra polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Kontrolden çıkan otomobil midibüse böyle çarptı
Kaynak: İHA
kaza , denizli , trafik kazası , otomobil , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:37 Bu acının tarifi yok
18:35 Mardin'de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon
18:32 Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği paralarını çaldılar
18:30 Alanya'da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
18:28 Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
18:09 Taciz iddiasıyla bıçakladığı şahsı öldüren genç tutuklandı
18:00 Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar