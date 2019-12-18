Haberler » Güncel » Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - - Haber

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı -

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra öğrencilerin arasına daldı.

18.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:52
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı -
'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra öğrencilerin arasına daldı. Faciadan dönülen kazada 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi 55017'nci sokakta meydana geldi. Hülya (27), 46 D 2578 plakalı otomobili ile çocuğunu okula bıraktıktan sonra okul önünden ayrılmak istedi. İddiaya göre bu sırada aracın direksiyonu kilitlendi, freni tutmadı ve yokuş aşağı inmeye başladı.
Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki polis otosuna çarptı daha sonra lise öğrencilerin arasına daldı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki başka otomobil ile bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Hülya Nar ile birlikte lise öğrencileri Beyza Diken, Seher Toprak ve Halide Toğuzoğlu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan sürücü Hülya Nar, Direksiyon kilitlendi, kontak da dönmedi. Fren de tutmadı dedi.
Görgü tanıkları ise otomobilin önce polis otosuna, ardından da kaldırıma çıkarak öğrencilere çarptığını söyledi.
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı -

Kahramanmaraş, Polis, Nar, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:40 Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi - Haber
19:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Haber
19:39 Burdur Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:38 Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - Haber
19:32 (Özel) Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:42:16