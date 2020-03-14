Kontrolden çıkan otomobil önce demir direği devirdi ardından ağaca çarptı
Denizli'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği devirip ağaca çarparak durabildi.
14.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:10
Denizli 'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği devirip ağaca çarparak durabildi. Direğin devrildiği esnada yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. 10 AL 843 plakalı otomobili ile yolda seyir halinde olan M.Ü., aracının henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yola trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği çarpıp devirip ardından yol ortasındaki ağaçlara çarparak durabildi. Direğin devrilmesi esnasında yoldan her hangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün de yardımı ile yol ortasında duran demir direği başka bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenli bir noktaya aldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. 10 AL 843 plakalı otomobili ile yolda seyir halinde olan M.Ü., aracının henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yola trafik yoğunluğunu ölçmek için kurulan demir direği çarpıp devirip ardından yol ortasındaki ağaçlara çarparak durabildi. Direğin devrilmesi esnasında yoldan her hangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün de yardımı ile yol ortasında duran demir direği başka bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenli bir noktaya aldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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