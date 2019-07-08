08.07.2019 14:00
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Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı?

Kütahya'da meydana gelen trafik kazası sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar araç sahibini kusurlu bulurken bazıları da yayayı kusurlu buldu.

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

75. Yıl Mahallesi'nde bir otomobil, yolun karşına geçmek isteyen kadın yaya çarptı.Kadın yayanın hafif şekilde yaralandığı kazanın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar araç sahibini kusurlu bulurken bazıları da yayayı kusurlu buldu.

İKİ KAZA DAHA OLDU

İkince trafik kazası ise Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir yaya yaralanmaktan çevikliği sayesinde son anda kurtuldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise hızını alamayan otomobil, orta refüje çarparak takla attı.

Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı?
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR (85)
TÜRKÇÜ TURKO: kız sokağa cıkarılmammlıı süreliğinee trafik magandası resmen
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UZMAN: büyük kusur sehir planlamasinin yapildigi yer, yayalara karsidan karsiya gecme kolayligi saglayan nesneler yok, en büyügüde yayada. . . mal yolun ortasindan öyle gecilirmi sagina soluna bakmadan hemde yasak yerde. . . .
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FAKO: Yayanının ağır kusurlari; 1) kontrolsüz yola çıkması 2) karsiya gecerken dik degil paralel sekilde gecmesi. Boyle bir gecis yolda kalma suresini uzatir. Dogru olan dik ve hizli bir sekilde karsiya geçmektir ama akilli yaya sallana sallana sagina soluna bakmadan paralel sekilde karsiya geçiyor. 3) refleks denebilse de araca dogru koşması. Evet yaya bu sekilde hatali olabilir ama sürücü dedigin başkalarının hatalarindan kaçınabilecek ustalikta olmalıdır karşı taraf hatali diye illa carpacak kaza olacak diye bir sey yok. Dikkatli olsa ve isteseydi bu akilli yayaya carpmayabilirdi.
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YILMAZ YILMAZ: KIZIN EHLİYETİNE SÜRESİZ EL KONMALI. . !
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2 0
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H.G: COK SACMA KIMIN SUCLU OLDUGU ZATEN BELLI BOYLE HABERMI OLUR
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AKSARAY: OTOMOBİL KIZIN YAYA OLARAK GEÇTİĞİNİ GÖRE GÖRE ÇARPIYOR.
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9 44
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İLKER: sığır
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ADİL: araba çarpmıyor kız arabaya vuruyor
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14 3
TÜRK OĞLU TÜRK: KIZ HAKSIZ ÇÜNKÜ BEYİN YERİNE BAŞKA BİŞEY TAŞIYOR
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42 7
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.......................: NE KADAR DA KOMİK YAHU SENİN SEPET KAFAN GİBİ
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