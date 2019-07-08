Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı?

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

75. Yıl Mahallesi'nde bir otomobil, yolun karşına geçmek isteyen kadın yaya çarptı.Kadın yayanın hafif şekilde yaralandığı kazanın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar araç sahibini kusurlu bulurken bazıları da yayayı kusurlu buldu.

İKİ KAZA DAHA OLDU

İkince trafik kazası ise Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir yaya yaralanmaktan çevikliği sayesinde son anda kurtuldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise hızını alamayan otomobil, orta refüje çarparak takla attı.