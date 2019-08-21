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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı yol üzerinde 2 kilometre mesafede ikinci kaza meydana geldi.

21.08.2019 09:12
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı yol üzerinde 2 kilometre mesafede ikinci kaza meydana geldi. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den İstanbul istikametine seyreden Ali Edebalı yönetimindeki 34 LJ 2996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Devrilen otomobilin sürücüsü Edebalı yaralandı. Tedavisi için olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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