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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen aracın içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.09.2019 10:25Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen aracın içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Antalya karayolu üzerinde Kırca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Gamze V. idaresindeki 20 V 1991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Sürücü olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Antalya, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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