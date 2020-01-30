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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

30.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:24Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Mehmet K'nın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Tavşancıl, Mehmet K, Dilovası, Güncel

Kaynak: AA

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