Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, D-750 Karayolu üzerinde gündüz saatlerinde yaşanan kazada, Ankara'dan Bolu
istikametinde seyir halinde olan 14 KB 388 plakalı otomobil, Kızılcahamam mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole girdi. Ağır hasar alan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Kazazedelerin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahısları daha sonra ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesine götürdü. Polis
ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - ANKARA
Bolu,Kızılcahamam,Ankara
05 Aralık 2018 Çarşamba 01:26