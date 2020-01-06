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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:57 Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
'un ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. yönetimindeki 19 FL 461 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücü Hüseyin D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemile D., M.E.D., ve Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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