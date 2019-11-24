Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı - Haber

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücü hafif yaralandı.

24.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:30Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı
'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücü hafif yaralandı.

Kaza yolu üzeri Uzunoluk Mesire Alanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 64 AAZ 875 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Sivaslı, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:40 Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...
19:31 Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
19:26 Evlat katili babadan şok ifade: 'Kurtulsun diye yaptım'
19:24 TEM Otoyolunda seyir halindeki araç yandı
19:16 Evlat katili babadan şok ifade: "Kurtulsun diye yaptım"
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 20:03:39