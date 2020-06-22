Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki motosiklete çarptıktan sonra, bahçede oyun oynayan çocuklara 10 metre mesafede, site bahçesinin duvarında asılı kaldı.

Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı
22.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki motosiklete çarptıktan sonra, bahçede oyun oynayan çocuklara 10 metre mesafede, site bahçesinin duvarında asılı kaldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ö. yönetimindeki 09 ADH 170 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Önce park halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra Kemerköy Sitesi'nin tel örgülerini yıkarak, duvarın üstünde asılı kaldı.

Tel örgülerin arkasında bahçede top oynayan çocuklara 10 metre mesafede asılı kalan otomobilin aşağıya düşmemesi olası bir faciayı önledi. Bahçede top oynayan çocuklar ise kaza nedeniyle büyük bir korku yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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