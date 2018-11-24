Kontrolden Çıkan Otomobil Sitenin Bahçesine Uçtu

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:54



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:54

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düşerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Çukurçayır mahallesi Hozonoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde gelirken önce beton direğe daha sonra da sitenin korkuluklarına çarparak sitenin bahçesine düştü. Otomobilin yokuş aşağı hızla gelişi sırasında bazı vatandaşlar o an önlerine çıkan otomobilinden kurtulmak için sağa sola kaçıştıkları gözlenirken, kameralara yansıyan görüntülerde kazanın boyutu net bir şekilde ortaya çıktı.Yıldız Sitesi'nin bahçesine düşen otomobildekilere önce çevredekiler yardım ederken daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri otomobilden çıkartılan 2 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.Kaza sırasında yan sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Hatipoğlu, aracın hızla yokuş aşağı doğru geldiğini belirterek "Burası dört yol ağzı olduğu için burada zaman zaman kazalar yaşanıyor. Bugünde sebebini bilmiyorum bir araç yukarıdan hızla geldi, elektrik direğine çarparak oradan da sitenin bahçesine düştü. Allah'tan bahçede çocuk yoktu, herhangi bir can kaybı olmadı, ancak araçta bulunan 2 kişi yaralandı" dedi. - TRABZON