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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

Batman-Kozluk karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

24.10.2019 14:15Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Batman- Kozluk karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre, kaza, Batman-Kozluk karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. 63 B 3717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaraları Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kente ki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Kozluk, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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