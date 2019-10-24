Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralıBATMAN - Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı.

24.10.2019 21:05
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
BATMAN - Batman- Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre kaza Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. 63 B 3717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaraları Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:06 Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğü anneye söyleyemediler
21:05 Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
21:01 Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı
20:56 Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü
20:54 Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı
20:51 Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi
20:46 Baba ve oğluna iş yerinde kurşun yağdırdı
24.10.2019 21:22:44