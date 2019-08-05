Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, kontrolden çıkıp takla atarak tarlanın içine savrulması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

05.08.2019 10:56 Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, kontrolden çıkıp takla atarak tarlanın içine savrulması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, İsmail Demir idaresindeki 72 DK 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlanın içine savruldu. Kazada otomobil şoförü ağır yaralandı. Ağır yaralanan Demir, 112 acil sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:12   İstanbul'da 43 milyon TL'lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi
11:09   Jandarmadan sahte para uyarısı
11:03   Polis, katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı
11:01   Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı
10:58   Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı
10:57   Gümrükten uyuşturucu geçirmek isteyen şahıs yakalandı
10:57   Ölüm sokakta yakaladı