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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

17.02.2020 03:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 03:29Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
'nın ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, 2: 00 saatlerinde Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Burak Keser(26) idaresindeki araç 16 SAJ 23 plakalı otomobil, alkolün verdiği baş dönme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında park halindeki otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser'in kullandığı otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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