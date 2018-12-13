Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:25



13 Aralık 2018 Perşembe 12:25

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.Kaza Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergene yönünden Edirne yönüne gitmekte olan Hasan K. idaresindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı ardından da taklalar atarak savruldu. Kazada sürücü Hasan K, eşi Ergül K, kızları Sümeyya K. ve Gülsüm K. ile Gülsüm K.'nın çocukları 2 yaşındaki Y.K. ile 4 yaşındaki Z.K yalandı.Kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ