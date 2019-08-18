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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.

18.08.2019 15:44 Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya Manavgat D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ayşe Karakoca'nın kullandığı 07 GF 103 plakalı otomobil, Manavgat girişi Ulualan mevkiinde kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil takla atıp toplama yola geçti. Çoraklala kanalı kıyısındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Ayşe Karakoca ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Akif Karakoca yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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