Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:06Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen trafik kazasında, N.E. idaresindeki 26 LG 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:33  İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haberler
18:31  UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Haberler
18:24  Hesap kavgasının katil zanlısı tutuklandı - Haberler
18:21  Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı - Haberler
18:20  Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
13.01.2020 18:40:27