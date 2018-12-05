Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:12



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:12

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Lice karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. 3 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 TAB 76 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra duran araçta bulunan E.M., M.M. ve L.M. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta önde bulunan E.M. ve M.M. sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.