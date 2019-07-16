16.07.2019 21:15
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki taşlara çarparak ters döndü.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki taşlara çarparak ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç., yönetimindeki otomobil Kertil mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan şoför C.Ç., ve ismi öğrenilemeyen 2 kadın otomobilin içinde sıkıştı. Kaza yerinden geçen diğer sürücüler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa

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