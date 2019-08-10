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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

10.08.2019 15:45
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kozlu ılıksu mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Zonguldak istikametine giden Ercan Özbudak idaresindeki 34 RK 1167 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kayalıklara çıktı. Kazada araç içinde bulunan Erhan Özbudak(41), Şükriye Özbudakve Ekin Özbudakhafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinden çıkartılan yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa bir süre trafik kontrollü olarak verildi.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak, Kozlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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