Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

25.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:12
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar - Ereğli Karayolunun 38. kilometresi Kazanhüyüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G., idaresindeki 22 UE 171 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olan M.G., H.G., ve M.G'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:38: Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti - Haberler 19:37: Kore gazisine askeri törenle sessiz veda - Haberler 19:35: Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Haberler 19:32: Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler 19:32: Sağlık Bakanı Koca: Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin.Verilen ara uzatılacak - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı