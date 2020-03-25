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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

25.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:26
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar - Ereğli Karayolunun 38. kilometresi Kazanhüyüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G., idaresindeki 22 UE 171 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olan M.G., H.G., ve M.G'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, Güncel

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