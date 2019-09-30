Haberler » Güncel » Haber

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

30.09.2019 21:17Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Çobanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayşe Doğan (36) yönetimindeki 01 DD 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yaklaşık 70 metre takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan (14), Cansu (17), Oğulcan (9), Züleyha (38), İlknur (16), İkranur (7) ve Afifenur Doğan (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Ayşe ve Züleyha Doğan, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.



Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:09 'Katil devlet' ifadesine Ankara Barosu Avukatı Keleştimur'dan tepki
23:08 Akıncı-Guterres görüşmesi
23:07 Annesinin mezarı başında ölü bulundu
23:05 Silivri Belediyesi deprem paneli düzenleniyor
23:00 Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası açılış konseri
23:00 Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı
23:00 Hırsızlık şüphelisi 3 ingiliz turist tutuklandı