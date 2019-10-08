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Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi.

08.10.2019 16:55Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet İşmal'in kullandığı 20 B 9209 plakalı otomobil, Leblebiciler Çarşısı mevkisine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Ethem İşmal'in öldüğünü belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Serinhisar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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