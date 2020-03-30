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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ekin tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:56
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ekin tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 42 FP 406 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya istikametine seyir halindeyken Çukurağıl Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ekin tarlasına girdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
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