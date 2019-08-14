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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu.

14.08.2019 19:48
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde düzenlenen Keçeci Baba anma etkinliklerine katıldıktan sonra yola çıkan aile kaza yaptı. Tokat-Erbaa yolundan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine giden M.E.G idaresindeki 34 HDZ 40 plakalı otomobil, Canbolat köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Otomobil sürücüsünün yara almada atlattığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

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