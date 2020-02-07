Kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağında bekleyen yolcuya çarptı

ANTALYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay durağında bekleyen bir yolcuya çarparak yan yattı. Durakta bekleyen yolcu ile sürücü yaralanırken, otomobilden saçılan bira kutusu ise dikkat çekti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 16 ZY 320 plakalı otomobil, ara sokakta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu cadde üzerindeki tramvay durağına daldı. Cam bariyeri parçalayan otomobil, durakta tramvay bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek yolcuya çarparak tramvay yolunda yan yattı. Otomobilin çarpmasıyla durakta bekleyen yolcu yaralanırken, sürücü Mehmet Y. ise kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı yolcuyu ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücü Mehmet Y. de kontrol amaçlı aynı hastaneye götürülürken, otomobilden düşen bira kutusu ise dikkat çekti.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık 1 saat yapılamazken, otomobilin çekilmesiyle seferler normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.