15.06.2019 22:00
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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kirazyalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin U. idaresindeki 41 JB 6933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çukarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaklaış 10 metre sürüklenen otomobil sürücüsü Emin U. ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kusa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

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