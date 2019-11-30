Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı - Haber

Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı

Isparta-Burdur Dağ yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan aşağı uçması sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

30.11.2019 03:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 03:31Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı
Isparta- Dağ yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan aşağı uçması sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı uçan otomobildeki sürücü ve yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 00.45 sıralarında Isparta - Burdur Dağ Yolu'nun 15. kilometresindeki Burdur sınırı içinde kalan baraj mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Isparta'dan Burdur istikametine seyreden Osman Y. yönetimindeki 15 NB 040 plakalı otomobil yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.

Feci kazada, sürücü Osman Y., kız kardeşi Selvi Ö., eniştesi Hasan Ö. ve yeğenleri Süleyman Ö. ile Fadime Ö. yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta'dan çok sayıda 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ile Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Yaralılar, itfaiyenin uçurumdan aşağı sarkıttığı halat yardımıyla kurtarıldılar

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı halat sarkıtarak yaralılara ulaştı.

Hummalı bir çalışma yürüten itfaiye erleri, kendi imkanları ile bölgeden çıkamayacak olanları halat yardımıyla yukarı taşırken, hafif yaralılar da ekiplerin desteğiyle yürüyerek çıkmayı başardılar.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Burdur Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Isparta, İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:34 Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı
03:53 Antalya'da sürücülere 3,5 saatte 147 bin TL ceza kesildi
03:25 Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı
02:48 İzmir'de 111 kaçak göçmen yakalandı
02:18 Çaykara'da yangın
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:39 Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu
30.11.2019 04:59:38