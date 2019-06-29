29.06.2019 19:14
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Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi

Kocaeli'nşn İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kocaeli 'nşn İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza akşam saatlerinde İzmşt Sanayi Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 34 PB 648 otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Yan yatan otomobilden yara almadan çıkan sürücüsü S.S. ise kendi imkanları ile araçtan çıktı. Otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İzmit , Kocaeli , 3. Sayfa

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