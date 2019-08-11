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Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tehlikeli viraj yön levhasına çarparak durabildi.

11.08.2019 15:37 Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tehlikeli viraj yön levhasına çarparak durabildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan Güzeloluk karayolu üzerindeki Arkıt mevkisinde meydana geldi. Mersin Karaman istikametinde seyreden Kadir Y. yönetimindeki 33 VZ 269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tehlikeli viraj yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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