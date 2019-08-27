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Kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kameradaKAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu.

27.08.2019 10:02
Kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kamerada
KAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi belediyesi Belsin mahallesinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 VD 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, takla atan otomobilde de yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla bahçeye düşerek takla attığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kamerada

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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