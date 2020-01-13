Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsün kontrolünden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Cebrail Çoban'ın kullandığı 34 CEH 857 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, çalılığa gömülen pikapta sürücü Çoban ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık görevlileri, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.