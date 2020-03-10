Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı Siirt'te kontrolden çıkan pikap, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
10.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:29
Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
SİİRT - Siirt 'te kontrolden çıkan pikap, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Ayhan B.yönetimindeki 65 AAP 160 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 NU 558 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ayhan B., Müslüm B.Berat Ali A.yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT - Siirt 'te kontrolden çıkan pikap, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Ayhan B.yönetimindeki 65 AAP 160 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 NU 558 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ayhan B., Müslüm B.Berat Ali A.yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kontrolden çıkan pikap park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
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