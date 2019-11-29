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Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halinde olan bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjle bariyerler arasında sıkıştı.

29.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:58Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı
'nın ilçesinde seyir halinde olan bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjle bariyerler arasında sıkıştı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İbrahim Ö. idaresindeki 03 EN 688 plakalı tır, Kavacık rampasından inerken yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerler ve refüj arasına sıkışarak durabildi. Kaza esnasında tırın yakınında başka bir aracın olmaması büyük bir faciayı önlerken tır sürücüsü İbrahim Ö. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti tamamen trafiğe kapanırken İzmir istikametinde ise trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolunu kapatan tır, Kula Belediyesine ait iş makinelerinin yardımıyla bariyerler ve refüj arasından çıkarıldı. Tırın, refüje kaldırılması ile trafik akışı her iki istikamete de tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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