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Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, tonlarca çelik plakalar yola savruldu

Yalova'nın Tonami Meydanı'nda meydanında bulunan üst geçide hızla giren çelik plaka yüklü tır virajı alamayarak çelik bariyerlere çarptı.

09.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:45Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, tonlarca çelik plakalar yola savruldu
'nın Meydanı'nda meydanında bulunan üst geçide hızla giren çelik plaka yüklü tır virajı alamayarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesindeki tonlarca ağırlıktaki çelik plakalar yola saçılırken, kaza esnasında yolda başka aracın bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

İstanbul'dan aldığı çelik plakaları Bursa iline götüren Y.S.T (52) idaresindeki 16 VR 2940 plakalı tır, Yalova'nın Tonami Meydanında bulunan üst geçide hızlı girdi. Hız nedeniyle virajı alamayan araç çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki çelik plakalar yola saçıldı. Bu esnada üst geçitte başka araç bulunmaması ise muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi. Trafiğe kapanan üst geçitte güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağrılan bir vinç marifeti ile yoldan kaldırılan çelik plakalar başka bir araca yüklenerek Bursa'ya götürüldü. Bu esnada üst geçidin kapanması nedeniyle Tonami Meydanında uzunluğu 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Tonami Meydanı, Tonami, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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