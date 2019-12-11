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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

11.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:17Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
'un ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eymür Köyü mevkiinde Bilal U. yönetimindeki 25 SE 519 plakalı yem yüklü tır istikametinden Tirebolu istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücü Bilal Utku'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Doğankent, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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