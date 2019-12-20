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Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır yol kenarındaki menfeze çarpıp alev aldı, son anda kendini dışarı atan sürücü ölümden döndü.

20.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:44 Kontrolden çıkan tır menfeze çarparak alev aldı
'te kontrolden çıkan tır yol kenarındaki menfeze çarpıp alev aldı, son anda kendini dışarı atan sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yasaval (25) hakimiyetindeki 27 BN 385 plakalı tır Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 6. kilometresi Olucak mevkiinde bir anda kontrolü kaybederek yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi. Kendini dışarıya zor atan sürücü Abdullah Yasaval (25) hafif şekilde yaralandı.

Çarpmanın etkisi ile bir anda alev tır daha fazla büyümedin olay yerine çağırılan Nurdağı İtfaiye Amirliği çalışanları tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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