11 Aralık 2018 Salı 11:04



11 Aralık 2018 Salı 11:04

Kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi-Orta refüje çıkarak durabilen tır, uyarı lambalarının olduğu direği de yıktıORDU - Ordu'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın refüje çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri, Rıhtım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sırbistan uyruklu Mılovan Stojanovıc idaresindeki AC 762 NP plakalı demir parçaları yüklü tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çıkarak durabilen tır, uyarı lambalarının olduğu direği de yıktı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlanırken, ekipler temizlik çalışmaları başlattı.Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri tahkikatını sürdürüyor.