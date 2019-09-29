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Kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı.

29.09.2019 21:21Kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı: 1 ölü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı. Meydana gelen kazada traktörden düşerek ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin Kabakçı idaresindeki 54 EV 473 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, ahır duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü traktörden düşerek ağır yaralandı. Yaralı sürücü, konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Kabakçı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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