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Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölüMANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 22:32
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü
MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kaza, Saat 19.15 sıralarında ilçeye bağlı Eski Kula yolu 5. Km'si olan Karaselendi köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nurullah Disimli sürücü eşi ve çocuklarını Alaşehir İlçesine bıraktıktan sonra 45 U 4908 plakalı römorklu traktörü ile Merkez İnnice mahallesi Yığınçağıl caddesindeki evine gitmek üzere eski Selendi Kula yolu Karaselendi köprüsüne yakınında seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına girdikten sonra traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü 6 çocuk babası Nurullah D. Olay yerinde can verdi. Olayı duyup olay yerine gelen ailesi, çocukları ve yakınları olayın şokunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar. İlçe Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından Nurullah D. İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Selendi, Manisa, Yerel

Kaynak: İHA

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