Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

22.07.2019 15:04 Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. yönetimindeki traktör köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen traktör sürücüsünün İstilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
İskilip, Çorum, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:04   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:00   Derede kaybolan şahıs bulundu
16:00   Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
15:55   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden aşağı düştü
15:53   İdlib'de ölü sayısı 31'e yükseldi
15:52   Somali'de patlama: 10 ölü
15:45   Aydın'da otomobil eczaneye girdi