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Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandı

Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.

15.09.2019 18:24
Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.
Kaza Gemlik-Haydariye yolu üzerinde meydana geldi. Yalova'nın Armutlu ilçesi Hayriye köyünde yapımı devam eden rüzgar santralinde çalışmak üzere yola çıkan vinç, rampada belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun altında bulunan zeytinliğe uçtu. Vincin sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Kaza alanından iş makinesinin çıkartılması için kepçe ile yol açma çalışmalarına başlanıldı.
Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandı

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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