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Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mısır yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

18.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:18Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
'nın ilçesinde mısır yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Geyve - yolu üzeri Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir ilinden Göynük ilçesine mısır taşıyan Yakup Kanbur idaresindeki 01 D 9786 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Taraklı, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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