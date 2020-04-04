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Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına yönelik açıkladığı önlemler kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı büyükşehirlerden Aydın'da, güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

04.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:32
Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına yönelik açıkladığı önlemler kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı büyükşehirlerden Aydın 'da, güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Bazı sürücülerin yasağı delmek için eski yolları kullanması, yine güvenlik görevlilerince önlendi.

Aydın-İzmir il sınırında güvenlik noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerine, özel harekat polisleri de destek verdi. Otoyolu kullanmadan Selçuk ilçesi üzerinden İzmir'e gitmek isteyen sürücüleri, polis ve jandarma tek tek durdurdu. İzin belgesi ve ihtiyaç malzemesi taşıyanlar hariç diğerlerine izin verilmedi. Sürücülerden bazıları, geri dönmek zorunda kaldı.

Polisin durdurup giriş ve çıkışların yasak olduğunu anlattığı sürücülerden Hüseyin Çıvgın, "Otoyoldan kaçtım, belki buralarda yoktur diye. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aydın'ın Çine ilçesinde ablasının yanında 19 yaşında kızım vardı. Çine'den kızımı alıp, Torbalı'ya gidiyoruz. Evimiz Torbalı'da. Yasak vardı ama bizde çocukları bir an önce eve götürmek istedik. Gece yola çıkamadık. Sabah çıkmak zorunda kaldık. Uygulama çok güzel, daha önce olması gerekiyordu" dedi.

Polisler kimlik kontrolü yaptıktan sonra İzmir'de yaşayan ailenin geçişine izin verdi.

İL ÇIKIŞINA GİTMEYİN UYARISI

Germencik'in Ortaklar Mahallesi çıkışında ise polis ekipleri, İzmir yönüne gitmek isteyen sürücülere il dışına çıkışın yasak olduğunu anlatarak, geriye dönmeleri için bilgi verdi. Kuşadası yönüne gitmek isteyenleri ise Söke yönüne yönlendirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Aydın, Güncel
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